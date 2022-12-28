Новости часа: Путин заявил, что власти продолжат создавать условия для работы инвесторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что власти продолжат создавать комфортные условия для работы инвесторов в России. Об этом президент РФ говорил в ходе запуска завода "Титан-Полимер".

ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из систем реактивного залпового огня. Об обстреле сообщили в ТАСС.

Москвичам рекомендуют в час пик пересесть на общественный транспорт. В ЦОДД предупредили, что столичный трафик в вечерний час пик составит 9 баллов.