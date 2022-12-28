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Новости

Новости

17:15

Экономика

Новости часа: Путин заявил, что власти продолжат создавать условия для работы инвесторов

Новости часа: Путин заявил, что власти продолжат создавать условия для работы инвесторов

Новости часа: Путин подписал закон о правах участников добровольных пенсионных программ

Новости часа: Песков прокомментировал ограничение поставок российской нефти

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Путин исполнил новогоднюю мечту девочки из Запорожской области

Путин запретил поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен

Правительство РФ проверит расходование бюджетных средств на СВО

Путин исполнил новогоднее желание девочки из Запорожья

Путин и Лукашенко провели переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что власти продолжат создавать комфортные условия для работы инвесторов в России. Об этом президент РФ говорил в ходе запуска завода "Титан-Полимер".

ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из систем реактивного залпового огня. Об обстреле сообщили в ТАСС.

Москвичам рекомендуют в час пик пересесть на общественный транспорт. В ЦОДД предупредили, что столичный трафик в вечерний час пик составит 9 баллов.

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