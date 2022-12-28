Новости часа: Путин подписал закон о правах участников добровольных пенсионных программ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о гарантировании прав участников добровольных пенсионных программ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Почти 1,8 миллиона человек заболели гриппом за неделю, но ситуация стабилизируется. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Россияне получили возможность запретить сделки со своим имуществом через "Госуслуги". Об этом проинформировал Росреестр.