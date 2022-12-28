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Общество

Новости часа: Путин подписал закон о правах участников добровольных пенсионных программ

Новости часа: Путин подписал закон о правах участников добровольных пенсионных программ

Новости часа: Песков прокомментировал ограничение поставок российской нефти

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Путин исполнил новогоднюю мечту девочки из Запорожской области

Путин запретил поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен

Правительство РФ проверит расходование бюджетных средств на СВО

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Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева на новую должность

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о гарантировании прав участников добровольных пенсионных программ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Почти 1,8 миллиона человек заболели гриппом за неделю, но ситуация стабилизируется. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Россияне получили возможность запретить сделки со своим имуществом через "Госуслуги". Об этом проинформировал Росреестр.

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