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Экономика

Новости часа: Песков прокомментировал ограничение поставок российской нефти

Новости часа: Песков прокомментировал ограничение поставок российской нефти

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставки нефти будут ограничены и по действующим контрактам, где есть потолок цен. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти Москвы попросили агрегаторов такси не повышать цены в период новогодних праздников. Об этом сообщил Дептранс.

Количество созданных в Москве компаний впервые за пять лет превысило число ликвидированных. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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