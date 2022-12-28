Новости часа: Песков прокомментировал ограничение поставок российской нефти

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставки нефти будут ограничены и по действующим контрактам, где есть потолок цен. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти Москвы попросили агрегаторов такси не повышать цены в период новогодних праздников. Об этом сообщил Дептранс.

Количество созданных в Москве компаний впервые за пять лет превысило число ликвидированных. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.