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08:15

Политика

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

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Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, с 1 февраля 2023 года запрещено поставлять российскую нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно используется потолок цен. Кроме того, указаны и исключения. Например, поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании специального решения президента России.

Пока запрет на поставки будет действовать до 1 июля 2023 года. Следить за исполнением указа поручили министерству энергетики России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
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