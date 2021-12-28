Попова допустила, что "Омикрон"-штамм вытеснит "Дельту"

Штамм "Омикрон" постепенно вытеснит "Дельту" и будет доминировать. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.

В России, по ее словам, пока этого не происходит. Тем не менее, чтобы избежать тяжелых последствий, необходимо прививаться и соблюдать меры профилактики.

Также Попова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России приближается к 56%. В настоящее время в РФ официально зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "Омикрон". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.