Переговоры Путина и Орбана стартовали в Кремле

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начали встречу в Кремле. Орбан заявил, что целью переговоров является обеспечение поставки энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала нефть и газ из России по трубопроводам.

В свою очередь, Путин указал, что, несмотря на все сложности, отношения между Россией и Венгрией сохраняются и продолжают развиваться. По словам президента, они основаны на прагматичном подходе к развитию двухсторонних связей.

