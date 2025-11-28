Песков подтвердил проведение встречи Путина и Орбана в Москве 28 ноября

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что 28 ноября в Москве состоится встреча Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ранее венгерский политик сообщил, что планирует обсудить с российским президентом урегулирование украинского кризиса и поставки энергоресурсов.

Орбан подчеркнул, что благодаря дешевым нефти и газу из России в Венгрии сейчас самые низкие цены на энергоносители в Европе. Правительство страны ранее выражало озабоченность, что новые американские санкции против российских нефтегазовых компаний могут нанести ущерб интересам Будапешта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.