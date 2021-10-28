Песков заявил, что решение о введении QR-кодов в аэропортах должны принимать регионы

Решение о введении QR-кодов для посещения аэропортов, железнодорожных вокзалов и пользования общественным транспортом принимается на уровне глав регионов РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля опроверг сообщения о перезапуске кампании по вакцинации от коронавируса. Песков сказал, что это абсолютное неверная информация. По его мнению, кампания должна вестись постоянно и в разных сегментах – в традиционных и новых медиа.

При этом правительство не вводит обязательную вакцинацию для всего населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.