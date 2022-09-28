В Госдуму внесли проект федерального бюджета на 2023–2025 годы

Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы внесли в Госдуму. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ формировали с учетом социальных обязательств перед россиянами, а также поручения президента. Учли необходимость адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным с материальными трудностями.

Деньги планируют направить и на медицину, в частности обеспечение бесплатной помощи по всей стране, развитие углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.