Путин заявил, что расходы на социальные цели в России в ближайшие годы будут расти

В ближайшие годы расходы на социальные цели в России будут расти. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции. На нем присутствовали губернаторы и Сергей Собянин. Они обсуждали бюджет страны на следующий год и два последующих.

Президент отметил, что потенциал нужно реализовать таким образом, чтобы деньги шли на достижение национальных целей в экономике, социальную поддержку и реальное увеличение доходов граждан. По словам российского лидера, будут расти пенсии, зарплаты военнослужащих и появляться новые меры поддержки, в первую очередь, для семей с детьми.

Президент подчеркнул, что бюджет на ближайшие годы должен быть заточен на развитие инфраструктуры, экологии, социальной сферы. Расходы на эти цели уже существенно увеличили в текущем году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.