В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

Решения об ограничениях из-за роста коронавируса будут принимать региональные власти. В Кремле так прокомментировали возможность четвертой волны пандемии в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительственный штаб отмечает рост заболеваемости во многих регионах. Но решения о локдауне или переходе на удаленку остаются за местными властями. У них по-прежнему есть особые полномочия для отслеживания ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.