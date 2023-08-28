Песков рассказал о планируемых зарубежных поездках Владимира Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что осенью у Владимира Путина планируются международные поездки. Также он отметил, что конкретных договоренностей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара нет.

Кроме того, Песков сообщил, что Владимир Путин продолжает общаться не только с армейским командованием, но и с солдатами и младшими командирами, непосредственно участвующими в боях в зоне СВО.