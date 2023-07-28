Новости часа: Путин заявил, что НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США и НАТО, а также Украина сами отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова. Об этом заявил Владимир Путин.

"Алтай Авиа" выплатит по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при крушении вертолета в Алтае. Об этом рассказали в компании.

Более одного миллиона квадратных метров жилья планируют ввести по реновации в Москве в 2023 году. Об этом сообщает Стройкомплекс столицы.