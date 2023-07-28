Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Политика

Новости часа: Путин заявил, что НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ

Новости часа: Путин заявил, что НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ

Новости часа: в Кремле оценили возможность урегулирования конфликта на Украине

Новости часа: Путин наградил почетными грамотами участников строительства БКЛ

Путин заявил, что все попытки украинского контрнаступления остановлены

Путин заявил о пресечении всех попыток контранаступления ВСУ в зоне СВО

Новости часа: более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Новости часа: СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае

Важно энергичнее переходить в отношениях с Африкой на нацвалюты – Путин

Новости часа: шесть человек погибли при падении вертолета Ми-8 в Алтае

Путин прокомментировал результаты зерновой инициативы за год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США и НАТО, а также Украина сами отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова. Об этом заявил Владимир Путин.

"Алтай Авиа" выплатит по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при крушении вертолета в Алтае. Об этом рассказали в компании.

Более одного миллиона квадратных метров жилья планируют ввести по реновации в Москве в 2023 году. Об этом сообщает Стройкомплекс столицы.

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