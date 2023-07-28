Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Политика

Новости часа: в Кремле оценили возможность урегулирования конфликта на Украине

Новости часа: в Кремле оценили возможность урегулирования конфликта на Украине

Новости часа: Путин наградил почетными грамотами участников строительства БКЛ

Путин заявил, что все попытки украинского контрнаступления остановлены

Путин заявил о пресечении всех попыток контранаступления ВСУ в зоне СВО

Новости часа: более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Новости часа: СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае

Важно энергичнее переходить в отношениях с Африкой на нацвалюты – Путин

Новости часа: шесть человек погибли при падении вертолета Ми-8 в Алтае

Путин прокомментировал результаты зерновой инициативы за год

Новости часа: Путин по итогам форума и саммита "Россия – Африка" выступит с заявлением

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев даже в непростой для него ситуации отвергает диалог по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вечерний час пик прогнозируется на московских дорогах около 16:00 в пятницу, 28 июля. Об этом сообщает Дептранс столицы.

Не менее 13 самолетов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасной аэродром из-за ветра. Об этом сообщает телеграм-канал "Аэропорт Сочи".

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