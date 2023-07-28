Новости часа: в Кремле оценили возможность урегулирования конфликта на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев даже в непростой для него ситуации отвергает диалог по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вечерний час пик прогнозируется на московских дорогах около 16:00 в пятницу, 28 июля. Об этом сообщает Дептранс столицы.

Не менее 13 самолетов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасной аэродром из-за ветра. Об этом сообщает телеграм-канал "Аэропорт Сочи".