Договоренностей между РФ и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев пока нет

Договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали, что США предложили обменять бизнесмена Виктора Бута на осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер. Ее судят в Химках за контрабанду наркотиков.

Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по американскому запросу. Его обвинили в подготовке сговора для убийства граждан США, а также материальной поддержке терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В 2012 суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным. Приговор – 25 лет тюрьмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.