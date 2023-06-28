Новости часа: Путин заявил о необходимости запустить электронные визы в короткие сроки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по востребованным направлениям, заявил Владимир Путин.

Число пострадавших в Кировском районе Донецка из-за обстрела выросло до 7, из них 5 детей, сообщают местные власти.

В Госдуму внесен законопроект о компенсации волонтерам расходов на медкнижки и спецобучение, сообщается в телеграм-канале партии "Единая Россия".