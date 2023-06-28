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Новости

28 июня, 23:00

Общество

Новости часа: Путин заявил о необходимости запустить электронные визы в короткие сроки

Новости часа: Путин заявил о необходимости запустить электронные визы в короткие сроки

Новости часа: Путин потребовал ускорить разработку концепции по автотуризму по России

Новости часа: в Кремле не обсуждают возвращения к налогу на сверхприбыль

Песков заявил, что государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке

Новости часа: Путин заявил, что военные РФ во время мятежа работали в сложных условиях

Новости часа: Путин заявил, костяк руководства ВС РФ надо формировать из участников СВО

Путин заявил, что компания "Конкорд" за год заработала на продуктах 80 млрд рублей

Путин пообещал поддержать семьи военных, погибших при подавлении мятежа

Путин сообщил, что содержание ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивало государство

Новости часа: Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по востребованным направлениям, заявил Владимир Путин.

Число пострадавших в Кировском районе Донецка из-за обстрела выросло до 7, из них 5 детей, сообщают местные власти.

В Госдуму внесен законопроект о компенсации волонтерам расходов на медкнижки и спецобучение, сообщается в телеграм-канале партии "Единая Россия".

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