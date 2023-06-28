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Новости

28 июня, 22:00

Происшествия

Новости часа: Путин потребовал ускорить разработку концепции по автотуризму по России

Новости часа: Путин потребовал ускорить разработку концепции по автотуризму по России

Новости часа: в Кремле не обсуждают возвращения к налогу на сверхприбыль

Песков заявил, что государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке

Новости часа: Путин заявил, что военные РФ во время мятежа работали в сложных условиях

Новости часа: Путин заявил, костяк руководства ВС РФ надо формировать из участников СВО

Путин заявил, что компания "Конкорд" за год заработала на продуктах 80 млрд рублей

Путин пообещал поддержать семьи военных, погибших при подавлении мятежа

Путин сообщил, что содержание ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивало государство

Новости часа: Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ

Путин начал встречу с военнослужащими в Кремле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал ускорить разработку концепции по автомобильному туризму по России.

При обстреле Донецка из РСЗО есть погибшие и пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Ярославская область стала первой в России, где ввели штраф за плевки в общественном месте, рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

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властьтуризмпроисшествиярегионывидеоСветлана Ключникова
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