Новости часа: Путин потребовал ускорить разработку концепции по автотуризму по России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал ускорить разработку концепции по автомобильному туризму по России.

При обстреле Донецка из РСЗО есть погибшие и пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Ярославская область стала первой в России, где ввели штраф за плевки в общественном месте, рассказал губернатор региона Михаил Евраев.