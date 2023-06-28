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Новости

14:30

Экономика

Новости часа: в Кремле не обсуждают возвращения к налогу на сверхприбыль

Новости часа: в Кремле не обсуждают возвращения к налогу на сверхприбыль

Песков заявил, что государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке

Новости часа: Путин заявил, что военные РФ во время мятежа работали в сложных условиях

Новости часа: Путин заявил, костяк руководства ВС РФ надо формировать из участников СВО

Путин заявил, что компания "Конкорд" за год заработала на продуктах 80 млрд рублей

Путин пообещал поддержать семьи военных, погибших при подавлении мятежа

Путин сообщил, что содержание ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивало государство

Новости часа: Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ

Путин начал встречу с военнослужащими в Кремле

Новости часа: Путин отметил четкую работу силовиков во время мятежа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решений о повторном взимании с бизнеса налога на сверхприбыль не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Московским кафе рекомендовали закрыть летние веранды 28–29 июня из-за непогоды. Об этом заявили власти.

Более 30 новых остановок наземного транспорта открыли в Москве с начала года. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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