Новости часа: в Кремле не обсуждают возвращения к налогу на сверхприбыль

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решений о повторном взимании с бизнеса налога на сверхприбыль не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Московским кафе рекомендовали закрыть летние веранды 28–29 июня из-за непогоды. Об этом заявили власти.

Более 30 новых остановок наземного транспорта открыли в Москве с начала года. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.