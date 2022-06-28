Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности

В России теперь уже официально учредили День семьи, любви и верности. Указ подписал Владимир Путин.

Отмечать праздник будут 8 июля. Закрепить его в календаре решили в целях сохранения традиционных семейных ценностей. Указ вступает в силу со дня его публикации, то есть с 28 июня. Документ загрузили на официальный интернет-портал правовой информации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.