Песков назвал условие для прекращения спецоперации на Украине

Боевые действия на Украине могут прекратиться до конца суток, но при условии, что Киев прикажет националистам сложить оружие и выполнит условия Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы прекратить боевые действия до наступления холодов. Сейчас, по словам Пескова, Россия не устанавливает сроков окончания спецоперации на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

