Новости последнего часа: закон о продлении "дачной амнистии" в РФ вступит в силу с 1 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, закон о продлении "дачной амнистии" в России вступит в силу с 1 июля. Об этом заявил Владимир Путин.

Мебель и другие товары из IKEA стали доступны для заказа на Wildberries. В интернет-магазине доступны мебель для хранения, текстиль для дома, в том числе шторы, и многие другие товары.

Спасатели эвакуируют жителей поселка под Симферополем из-за подъема воды в реке. Об этом заявили в МЧС.