Песков оценил проведение массовых мероприятий в Петербурге на фоне коронавируса

Руководство Санкт-Петербурга учитывает санитарно-эпидемические рекомендации Роспотребнадзора при проведении массовых мероприятий, это касается и фестиваля "Алые паруса", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного города и конкретного региона. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы в Санкт-Петербурге, и они реализовались на месте", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что оценку эпидемических последствий мероприятия можно будет осуществить только спустя несколько недель. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.