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Общество

Новости часа: Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Новости часа: Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Путин поручил создать в России музеи, посвященные событиям СВО

Новости часа: Путин заявил, что объем отрасли БПЛА может достигать триллиона рублей

Новости часа: Путин поручил создать музеи, посвященные событиям СВО

Новости часа: РФ и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок

Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Новости часа: Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Кабмин одобрил законопроект о запуске новой программы дослгосрочных сбережений граждан

Новости часа: москвичей предупредили о грозе и сильных порывах ветра 27 апреля

Новости часа: отделения фонда поддержки участников СВО появятся в российских регионах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ. Документ, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.

Москва проведет конкурс на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Отопительный сезон в Москве полностью завершили. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.

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