Новости часа: Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ. Документ, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.

Москва проведет конкурс на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Отопительный сезон в Москве полностью завершили. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.