Путин поблагодарил Эрдогана за организацию обмена Ярошенко на Рида в аэропорту Анкары

Владимир Путин выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за содействие в реализации обмена в аэропорту Анкары российского летчика Константина Ярошенко на американского гражданина Тревора Рида, сообщается на сайте Кремля.

В Тюменской области горит торговый центр на площади почти 5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС.

Операторы каршеринга и такси до конца года смогут выкупить лизинговые машины без штрафов, заявил Михаил Мишустин.