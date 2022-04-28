Кабмин поддержит каршеринговые и таксомоторные компании, столкнувшихся с ростом цен

Правительство поддержит каршеринговые и таксомоторные компании, которые столкнулись с ростом лизинговых цен. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что такие организации работают непосредственно с людьми, поэтому важно оказать им возможную помощь.

Кроме того, почти 20 миллиардов рублей выделит кабмин на поддержку системообразующих предприятий в сфере транспорта и ЖКХ. Первые получат займы по льготной ставке. Она не будет превышать 11% годовых, срок – до 12 месяцев. Максимальный размер займа составит 10 миллиардов рублей.

На тех же условиях поддержка будет оказана и предприятиям ЖКХ, но сумма меньше – пять миллиардов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

