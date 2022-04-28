Кабмин позволит каршерингу и таксопаркам выкупить транспорт без пени

Кабмин позволит каршерингу и таксопаркам, для которых подорожал лизинг, выкупить транспорт без пени. Об этом заявил Михаил Мишустин.

На время репетиции парада в Москве изменилась схема работы шести станций метро, сообщил Дептранс.

Остров у основания памятника Петру I в Москве очистили и отремонтировали после зимы.

