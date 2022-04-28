Песков усомнился, что Маску удастся вернуть свободу слова в Twitter

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вернет свободу слова в Twitter.

По словам пресс-секретаря президента, Европа этого не допустит. Песков отметил, что отношение к Twitter в России основывается на действиях соцсети, которая применяет цензуру, искажение информации и выборочные репрессивные меры в отношении клиентов.

На этой неделе Маск договорился с советом директоров Twitter о покупке популярной соцсети за 44 миллиарда долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.