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28 марта, 14:15

Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы зерновой сделки

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Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой переговоров стало возможное возобновление Черноморской инициативы по безопасному судоходству.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Эрдоган выразил готовность содействовать этому процессу. В ходе беседы Путин поделился оценками переговоров с США, отметив их конструктивный характер. Были затронуты достигнутые договоренности, включая мораторий на удары по энергетическим объектам.

В завершение беседы Путин поздравил Эрдогана и всех мусульман Турции с наступлением священного месяца Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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