Путин рассказал о серьезности намерения США присоединить Гренландию

Власти США будут всерьез рассматривать вопрос о присоединении Гренландии. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме.

По словам президента, в Вашингтоне давно строят планы на эти территории. Например, в 1910 году была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией, и тогда Гренландия должна была отойти США, но сделка сорвалась.

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