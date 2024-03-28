Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном восстановлении "Крокус Сити Холла"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможном восстановлении "Крокус Сити Холла" после теракта. По его словам, говорить о реконструкции пока рано, так как идет активная фаза следствия.

Также официальный представитель Кремля сказал, что на данный момент власти заняты помощью пострадавшим и семьям погибших в результате теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.