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28 марта, 15:15

Происшествия

Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном восстановлении "Крокус Сити Холла"

Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном восстановлении "Крокус Сити Холла"

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Владимир Путин поблагодарил военных летчиков за их вклад в достижение успеха СВО

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможном восстановлении "Крокус Сити Холла" после теракта. По его словам, говорить о реконструкции пока рано, так как идет активная фаза следствия.

Также официальный представитель Кремля сказал, что на данный момент власти заняты помощью пострадавшим и семьям погибших в результате теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
властьпроисшествиявидеоРоман КарловКсения Чепенко
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