Владимир Путин поблагодарил военных летчиков за их вклад в достижение успеха СВО

Владимир Путин поблагодарил военных летчиков за их вклад в достижение успеха спецоперации. Об этом президент говорил в Торжке на встрече с пилотами и вдовами Героев России. Глава государства также отметил, что конфликта с Украиной можно было избежать, если бы учитывалась безопасность России.

Во время своей поездки в Тверскую область президент РФ посетил центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России. Главе государства показали ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также ракету "Хризантема", которая способна ликвидировать танк.

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