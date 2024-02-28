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Новости

28 февраля, 11:30

Экономика

Мишустин призвал ФАС тщательно контролировать ценообразование на торговых площадках

Мишустин призвал ФАС тщательно контролировать ценообразование на торговых площадках

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Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) тщательно контролировать процессы ценообразования на электронных торговых площадках. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится в марте из-за работ по модернизации инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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