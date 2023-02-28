Владимир Путин планирует принять участие в церемонии открытия БКЛ 1 марта

Владимир Путин планирует принять участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии )БКЛ) 1 марта. Об этом сообщили в Кремле.

Открытие БКЛ – масштабное событие для Московского метрополитена. В эксплуатацию будут введены девять последних станций: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый Бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

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