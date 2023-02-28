Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 17:15

Транспорт

Владимир Путин планирует принять участие в церемонии открытия БКЛ 1 марта

Владимир Путин планирует принять участие в церемонии открытия БКЛ 1 марта

Новости часа: Путин заявил, что нужно усилить работу контрразведки из-за действий Запада

Новости часа: Путин поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу

Путин поручил ФСБ поставить заслон для диверсионных групп на границе России и Украины

Путин заявил о необходимости пресечь попытки по расколу российского общества

Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

В Кремле заявили о невозможности возвращения Крыма в состав Украины

Новости часа: РФ не видит предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло

Мишустин заявил о расширении программы "Больше, чем путешествие"

Российские военные доказали в боях свою доблесть и мужество – Путин

Владимир Путин планирует принять участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии )БКЛ) 1 марта. Об этом сообщили в Кремле.

Открытие БКЛ – масштабное событие для Московского метрополитена. В эксплуатацию будут введены девять последних станций: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый Бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьтранспортметровидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика