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Новости

28 февраля, 16:45

Общество

Новости часа: Путин заявил, что нужно усилить работу контрразведки из-за действий Запада

Новости часа: Путин заявил, что нужно усилить работу контрразведки из-за действий Запада

Новости часа: Путин поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу

Путин поручил ФСБ поставить заслон для диверсионных групп на границе России и Украины

Путин заявил о необходимости пресечь попытки по расколу российского общества

Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

В Кремле заявили о невозможности возвращения Крыма в состав Украины

Новости часа: РФ не видит предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло

Мишустин заявил о расширении программы "Больше, чем путешествие"

Российские военные доказали в боях свою доблесть и мужество – Путин

Новости часа: Путин поздравил Эрдогана с днем рождения по телефону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. России нужно усилить контрразведку из-за действий Запада. Об этом Владимир Путин говорил на заседании коллегии ФСБ.

Ошибка пилотирования или отказ техники могли привести к крушению вертолета под Мурманском. Об этих версиях крушения написали в ТАСС.

Ветер с порывами до 17 метров в секунду обещают в Москве вечером 28 февраля. О погодных условиях сообщили в комплексе городского хозяйства.

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