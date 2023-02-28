Новости часа: Путин заявил, что нужно усилить работу контрразведки из-за действий Запада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. России нужно усилить контрразведку из-за действий Запада. Об этом Владимир Путин говорил на заседании коллегии ФСБ.

Ошибка пилотирования или отказ техники могли привести к крушению вертолета под Мурманском. Об этих версиях крушения написали в ТАСС.

Ветер с порывами до 17 метров в секунду обещают в Москве вечером 28 февраля. О погодных условиях сообщили в комплексе городского хозяйства.