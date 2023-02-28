Новости часа: Путин поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу, а также поставить заслон от диверсионных групп.

Средства ПВО России за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и уничтожили восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вертолет совершил жесткую посадку под Мурманском. В региональном МЧС сообщили, что в результате происшествия погибших нет.