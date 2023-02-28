Владимир Путин поручил ФСБ поставить заслон для диверсионных групп на границе России и Украины. Президент РФ выступил на заседании коллегии ФСБ. Он заявил, что нужно усилить работу контрразведки.

Еще глава государства отметил, что российско-украинский участок государственной границы должен находиться под особым контролем пограничной службы ФСБ. Также Владимир Путин призвал ФСБ усилить борьбу с коррупцией и внимательно следить за реализацией гособоронзаказа и освоением бюджета.

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