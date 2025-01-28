Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы в случае переговоров с Киевом

Москва будет отстаивать свои интересы в случае переговоров с Киевом, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам российского президента, итог переговоров должен гарантировать безопасность России и Украины "на длительную, историческую перспективу".

При этом Москва была готова выполнить Стамбульские соглашения, несмотря на свои претензии к ним, добавил глава государства.

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