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28 января, 22:15

Политика

Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы в случае переговоров с Киевом

Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы в случае переговоров с Киевом

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Москва будет отстаивать свои интересы в случае переговоров с Киевом, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам российского президента, итог переговоров должен гарантировать безопасность России и Украины "на длительную, историческую перспективу".

При этом Москва была готова выполнить Стамбульские соглашения, несмотря на свои претензии к ним, добавил глава государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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