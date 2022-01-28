Медведев рассказал о возможности введения в России нового локдауна из-за COVID-19

Локдаун в нынешних условиях распространения коронавируса объявлять не имеет смысла. Об этом заявил Дмитрий Медведев. По его словам, на первой стадии появления заболевания жесткие ограничения были оправданы, но теперь они не эффективны, когда появляются все новые штаммы.

Однако за антиковидными мерами в российских городах строго следят. Например, в Москве вдвое увеличили количество контролеров. И это резко отличается от того, что происходит в некоторых других странах, где отменяют практически все ограничения.

По словам вирусолога Павла Волчкова, правильное решение в данный момент – это умеренный карантин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.