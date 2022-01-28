Медведев прокомментировал возможность введения в России нового локдауна из-за COVID-19

12:45
Число заболевших ковидом в России феноменально выросло. Однако локдаун в стране вводить не собираются. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, локдаун был необходим на первой стадии пандемии, сейчас же это бессмысленно.
Тем временем Англия сняла все ограничения в стране. Там даже маски теперь носить не требуют, Дания объявила о том же.
В Москве же, наоборот, стало больше контролеров, которые следят за соблюдением антиковидных мер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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