Медведев объяснил, почему России не нужен локдаун

Число заболевших COVID-19 в России выросло. Но локдаун в стране вводить не собираются. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Жесткие меры, по его словам, необходимы в первую волну пандемии, а с новыми штаммами в них нет смысла.

Тем временем Англия сняла все ограничения в стране. Там даже не требуют носить маски. Дания объявила о таких же мерах. Однако в Москве стало больше контролеров, которые следят за соблюдением антиковидных мер.

О том, какая в данный момент ситуация в столице, – в эфире телеканала Москва 24.