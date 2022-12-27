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Экономика

Правительство РФ проверит расходование бюджетных средств на СВО

Правительство РФ проверит расходование бюджетных средств на СВО

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Правительство России проверит использование бюджетных средств, которые выделяют на СВО. Об этом на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил заявил Михаил Мишустин.

Кроме того, председатель правительства рассказал, что деятельность российских промышленных предприятий активизировали в интересах специальной военной операции. По словам премьера, перечень продукции растет. Также наладили поставки в войска вооружений, военной и специальной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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