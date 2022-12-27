Путин и Лукашенко провели переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге

Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко провели рабочий завтрак в рамках Неформального саммита СНГ. Встреча прошла в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Открывая переговоры, президент РФ отметил, что российское и белорусское правительства ведут довольно напряженную работу по совместным проектам. Также на мероприятии они обсудили ранее достигнутые договоренности.

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