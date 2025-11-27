Новости мира: Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге. По последним данным, в высотном жилом комплексе погибли 83 человека, еще около 100 считаются пропавшими без вести.

Столицу Гвинеи-Бисау, где ранее произошел госпереворот, полностью контролируют военные. Об этом сообщает российское посольство в республике. Кроме того, подразделениями полиции быстрого реагирования перекрыты отдельные магистрали, а на выездах из города и по пути в аэропорт стоят блокпосты. На перекрестках также размещены военные патрули. Помимо этого, банки, рынки, магазины и иные учреждения пока не работают. По этим причинам на улицах практически нет людей.

