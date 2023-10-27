Кабмин РФ выделит 17 млрд руб на компенсацию ипотечных платежей для многодетных семей

Кабмин РФ выделит 17 миллиардов рублей на компенсацию ипотечных платежей для многодетных семей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Программа компенсации ипотечных платежей распространяется на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. Семьи могут претендовать на получение до 450 тысяч рублей, которые можно будет использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.