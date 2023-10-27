Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 16:15

Экономика

Кабмин РФ выделит 17 млрд руб на компенсацию ипотечных платежей для многодетных семей

Кабмин РФ выделит 17 млрд руб на компенсацию ипотечных платежей для многодетных семей

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств

Путин по видеосвязи проследил за тренировкой стратегических сил сдерживания

Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа

Путин наградил Николая Баскова орденом Почета

Путин подписал закон о штрафах за навязывание допуслуг потребителям

Путин потребовал разобраться с "дельцами", переманивающими хоккеистов за границу

Путин потребовал разобраться с "дельцами", переманивающими хоккеистов за границу

РФ продолжит поддерживать своих спортсменов из-за ограничения их прав – Путин

Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией

Кабмин РФ выделит 17 миллиардов рублей на компенсацию ипотечных платежей для многодетных семей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Программа компенсации ипотечных платежей распространяется на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. Семьи могут претендовать на получение до 450 тысяч рублей, которые можно будет использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Читайте также
властьэкономиканедвижимостьвидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика