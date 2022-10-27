Владимир Путин выступил с речью в рамках дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября. Тема пленарной сессии – "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

В ходе пленарного заседания Международного клуба "Валдай" глава государства высказался о ядерной угрозе и "грязной бомбе". Путин напомнил про ядерную доктрину, которая есть у РФ. Глава страны порекомендовал с ней ознакомиться тем, кто утверждает, что Россия может применить ядерное оружие.

Россия не видит ни политического, ни военного смысла в ядерном ударе по Украине. При этом Киев, по словам президента, делает все, чтобы замести следы подготовки "грязной бомбы". Путин подчеркнул, что Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия.

Президент РФ ответил на вопрос, можно ли назвать конфликт между Россией и Украиной гражданской войной. Российский лидер отметил, что не изменил своего мнения о том, что русские и украинцы – один народ.

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