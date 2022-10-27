Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:30

Политика

Киев отказался от переговоров с РФ по указу Вашингтона – Песков

Киев отказался от переговоров с РФ по указу Вашингтона – Песков

РФ готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Киевом – Песков

Новости часа: Мишустин заявил о заинтересованности активами компаний РФ из-за рубежа

Президент РФ выступит на пленарной сессии клуба "Валдай" 27 октября

Запад не пытается предотвратить провокацию Киева с "грязной бомбой" – Путин

Путин заявил о наличии данных по планам Киева применить "грязную бомбу"

Правительство РФ направит регионам 59 млрд рублей на зарплаты медработникам

Новости часа: Собянин рассказал о новом интервале движения поездов после запуска БКЛ

Путин заявил, что США используют Украину как таран против РФ

МО РФ опубликовало кадры запусков ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров с Украиной. По его словам, Россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но этого не желает Киев. Он отметил, что Украина отказывается от этого по указу Вашингтона.

В Кремле также уточнили, что никакого специального послания Владимир Путин не передавал через президента Гвинеи Бисау Умару Сисоку Эмбало. Российский лидер информировал африканского коллегу о том, как проходили переговоры РФ и Украины, от которых Киев впоследствии отказался.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика