Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров с Украиной. По его словам, Россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но этого не желает Киев. Он отметил, что Украина отказывается от этого по указу Вашингтона.

В Кремле также уточнили, что никакого специального послания Владимир Путин не передавал через президента Гвинеи Бисау Умару Сисоку Эмбало. Российский лидер информировал африканского коллегу о том, как проходили переговоры РФ и Украины, от которых Киев впоследствии отказался.

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