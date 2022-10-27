Новости часа: Мишустин заявил о заинтересованности активами компаний РФ из-за рубежа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Несмотря на внешние санкции, активы компаний РФ остаются интересными зарубежным инвесторам. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По его словам, Россия имеет одну из самых надежных в мире энергосистем.

Nissan исключат из параллельного импорта при полном обеспечении обслуживания машин. Об этом заявил Минпромторг РФ.

Всех пострадавших жильцов дома, поврежденного в результате падения самолета, выписали из больницы Ейска. Об этом рассказали в Оперштабе.