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Экономика

Новости часа: Мишустин заявил о заинтересованности активами компаний РФ из-за рубежа

Новости часа: Мишустин заявил о заинтересованности активами компаний РФ из-за рубежа

Президент РФ выступит на пленарной сессии клуба "Валдай" 27 октября

Запад не пытается предотвратить провокацию Киева с "грязной бомбой" – Путин

Путин заявил о наличии данных по планам Киева применить "грязную бомбу"

Правительство РФ направит регионам 59 млрд рублей на зарплаты медработникам

Новости часа: Собянин рассказал о новом интервале движения поездов после запуска БКЛ

Путин заявил, что США используют Украину как таран против РФ

МО РФ опубликовало кадры запусков ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

Путин принял доклад Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания

В РФ провели тренировку по ответу на ядерный удар противника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Несмотря на внешние санкции, активы компаний РФ остаются интересными зарубежным инвесторам. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По его словам, Россия имеет одну из самых надежных в мире энергосистем.

Nissan исключат из параллельного импорта при полном обеспечении обслуживания машин. Об этом заявил Минпромторг РФ.

Всех пострадавших жильцов дома, поврежденного в результате падения самолета, выписали из больницы Ейска. Об этом рассказали в Оперштабе.

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