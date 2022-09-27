Путин заявил, что семьям мобилизованных сельхозработников окажут поддержку

Семьям мобилизованных сельхозработников окажут поддержку. Владимир Путин поручил главам регионов и руководителям сельхозпредприятий отнестись к этому вопросу с особым вниманием. Об этом президент заявил на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Там глава государства также рассказал о ситуации в Донбассе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.