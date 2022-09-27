Путин заявил, что Россия гарантированно закроет собственные потребности в сельхозпродукции

Россия собрала достаточно урожая и гарантированно закроет собственные потребности в сельхозпродукции, а также получит ресурс для экспорта. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросу "О ходе сезонных полевых работ".

По его словам, суммарный сбор зерна может составить рекордные 150 миллионов тонн, в том числе 100 миллионов тонн пшеницы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.