Песков заявил, что нарушение работы "Северных потоков" может быть результатом диверсии

В Кремле не исключили, что нарушение работы "Северных потоков" может быть результатом диверсии. Пока нельзя исключить ни одного варианта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле чрезвычайно обеспокоены информацией о падении давления и разрушении на нитках "Северного потока". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.